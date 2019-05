La relève : en route pour Berlin av. Prune Antoine// 8 avril 2018

Où va Berlin ? Où va l’Europe ? Tel est le sous-texte du premier roman très drôle de Prune Antoine, publié aux Editions Anne Carriere il y a quelques mois. On y suit les mésaventures d’un couple très européen : elle est française, il vient d’Europe de l’Est et on est dans les années 00. Berlin est la capitale des jeunes qui veulent vivre autrement, trouver leur place, quand tout semble fermé à Paris.

Mais pas facile de s’engager affectivement. Pas très simple de trouver un emploi durable non plus. Et le monde change. La ville aux 1000 squats et aux 100 000 artistes se banalise-t-elle, attirant dans sa folie les investisseurs et les galeristes ? Est-ce si grave ? L’amour triomphe-t-il parfois ? Et franchement le récit d’une FIV ça peut être drôle ? La réponse est oui pour la troisième question. POur le reste on vous laisse découvrir ce premier roman qu’on a adoré. Tout est dit ICI.

Parce qu’on peut groover grave à Berlin, on a écouté Love Yourself, dans la version Scary Pockets extrait de l’albym Kitsch Fun

Liza Minelli dans cabaret de Bob Fosse, sur le Berlin d’avant