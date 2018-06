La Releve Derniere idole au grand théâtre d’Angers // 18 juin

En ce jour d’appel, ils étaient trois pour parler de La dernière idole, la pièce de théâtre qu’elles ont écrites et qu’il joue. Elles ? Ce sont Hélène François et Emilie Vandenamelle qui ont écrit et mis en scène La dernière idole. Elles ont fondé le groupe ACM. Lui c’est Pierre-François Garel, seul interprète de cette pièce où il est le chanteur, une idole qui fait les comptes de sa vie, à l’issue d’un banquet.

On pense évidemment à Johnny Hallyday et ce n’est pas un hasard : les auteures ne se cachent pas de s’en être inspirés. La pièce a été écrite avant le décès du chanteur, mais reste aussi puissante et singulière, portée par une interprétation (une incarnation a-t-on envie de dire) exceptionnelle. La pièce sera jouée le jeudi 21 mai au festival de théâtre d’Anjou au grand théâtre d’Angers. A La relève, on vote pour eux et on demande aux directeurs de théatres parisiens : mais qu’attendez-vous pour programmer cette pièce déjà présentée à Avignon par exemple ?

La bande annonce du spectacle est là :

Johnny était parfois très triste et il chantait de jolies choses

Sinon, pendant l’émission, on a écouté ça c’était joyeux et bondissant, ça détend