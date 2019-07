La relève + de jardin dans les villes avec H. Meunier//25 03 19

Hugo Meunier est le co fondateur de Merci Raymond. Son but ? rendre les villes plus vertes en multipliant les jardins. Et il compte bien ainsi nourrir (un peu) la population. Et dans son dernier projet dont il nous a parlé pendant l’émission, il nous a exposé aussi comment cultiver son jardin est un merveilleux moyen pour vivre ensemble, se calmer du stress. Alors on dit merci qui ? Raymond évidemment.

On a écouté James Blake Tell Them….



et on a parlé de cette chanson de Jacques Dutronc.. qui a comme un drôle d’écho aujourd’hui