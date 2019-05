La Relève- A. Harb Z. Yalioua actrices tchekhoviennes // 22 4 19

Ada Harb et Zaïna Yalioua. Elles sont deux parmi une quinzaine de jeunes acteurs qui ont fait leur début sur une « grande » scène parisienne : le théatre national de l’Odéon. Elles ont suivi le programme 1er acte, une initiative soutenue par le TNT de Strasbourg, la fondation Edmond de Rotschild, la fondation SNCF, en collaboration avec le festival d’Avignon l’Odéon théatre de l’europe et le centre chorégraphique national de Grenoble.

L’une vient de Saint-Fargeau Ponthierry l’autre, l’autre de Beyrouth mais les deux ont la même passion du théâtre. Elles ont joué Tchekhov et confirmé que cet auteur là est universel, qu’en parlant de la Russie du début du XXe siècle, il a décrit mieux que personne les jeunes filles et les jeunes gens d’aujourd’hui. Le 28 mars dernier, elles interprétaient Fragments Tchekhov, mené par Stéphane Braunschweig et Chloé Réjon (on leur dit merci à ces deux-là parce que ce qu’ils font pour le théâtre, ça mérite tout notre amour)

On les a trouvé formidables (comme tous les autres, mais il fallait bien choisir) et si les casteurs savent voir, on prend le pari : on attendra très vite parler de ces deux jeunes actrices. Retenez-bien ces deux noms : Ada Harb et Zaïna Yalioua.

On a écouté un de nos chouchous, Jay-Jay Johanson, avec un titre fort à propos : advice to my younger self.

Et si voulez en savoir plus de ce génie absolu qu’est Tchekhov, regardez ce documentaire de Michel Cazenave et Jean-Claude Loiseau.