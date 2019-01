La Relève – 2019 année du Regain avec Gaël Faure //14 01 2019

Pourquoi inviter Gaël Faure à La Relève ? Si au bout de cinq minutes d’écoute de l’émission vous n’avez pas trouvé la réponse, on ne peut rien pour vous. Authentique, drôle et touchant, il a signé le plus bel album de 2018 (Regain), celui qui nous a accompagné jour après jour et qui continuera longtemps. Alors, très simplement on a voulu l’inviter pour savoir comment on réussissait pareil miracle, d’où il venait et ou il allait.

On a parlé de plein d’autres choses, des filles et des garçons, du blues, du monde agricole, des paysages qui l’habitent… Nous vous souhaitons une très belle année 2019 pleine de joie…

Pour écouter la version « canadienne » de traverser l’hiver dont on parle dans l’émission c’est ICI