La pile de disques et le smartphone 23.03.20

En cette période particulière que nous traversons tous, notre radio est bien entendu également touchée et depuis maintenant une semaine toute l’équipe prépare et gère les émissions à distance. Bien sûr le jazz fait des histoires n’échappe pas à la règle et pour ce numéro bien particulier le format a été modifié. Nous n’avons pas d’invité mais en lieu et place nous vous proposons une playlist, une sélection de disques récemment sortis; une bonne occasion de parler d’actualité, chose que nous n’avons pas souvent l’occasion de faire car le temps nous manque.

Curieux clin d’oeil du destin donc qui fait que cette émission censée vous raconter des histoires de jazz a maintenant aussi sa propre histoire à raconter avec ce numéro bien singulier que nous avons appelé la pile de disques et le smartphone car c’est à partir de ces deux outils et d’une connection internet que ce programme a été fabriqué.

Une playlist destinée donc à vous changer les idées, vous divertir et vous faire voyager mais aussi une playlist qui nous l’espérons restera dans vos mémoires et vous suggérera de belles acquisitions musicales dès lors que nous pourrons tous à nouveau sortir.

Une sélection ou vous allez croiser des expérimentations électro-acoustiques, un classique du free jazz européen en réédition, une légende du jazz anglais qui fête ses 80 ans en musique, une autre légende du jazz anglais qui est allée se promener en Suède en 1974 et qui nous en a rapporté quelques savoureux moments, deux guitaristes inventifs dont un très bluesy, un jazzman américain grand amateur d’instruments à double hanches en provenance d’Asie, et enfin un batteur québécois dont nous avons parlé le mois dernier et qui est déjà de retour. Bonne écoute et profitez de cette période de confinement pour vous remplir les oreilles de vibrations positives. Le monde l’a composé pour vous comme disait un slogan il y a quelques années.

La playlist

Ross Hammond – mosaic

Our place on the wheel

Gord’ Grdina Square Peg – square peg 3, square peg 8

Live from the white room

HeArt Ensemble – inattendu, inespéré

Oréade

Mike Westbrook Orchestra – love and understanding

Love and understanding / citadel room / 315 / Sweden 74

The Trevor Watts Quartet – whirlwind

The real intention

Han Bennink & Willem Breuker – essen 2

New acoustic swing duo

Bill Cole’s Untempered Ensemble – he who beats a drum for a mad man to dance is no better that the mad man

Music for Yoruba proverbs

Rakalam Bob Moses – moon

Electric organic symphony

Emission proposée par Olivier Delaporte avec la contribution technique de Paul Henri Dimitriu