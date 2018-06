La Petite Bouffe #49 – La soupe verte de Lélia // 30.05.18

Lélia est une fine gourmette (oui, le féminin de « fin gourmet » n’existe pas et c’est bien dommage). Elevée aux bons petits plats délicats d’une maman cheffe raffinée, Lélia a grandi avec le goût des bonnes choses et le plaisir du fait-maison. Mais pas question de se prendre la tête et de dépenser un demi-salaire dans une épicerie fine et et chez des producteurs bios. Un jour peut-être mais pour l’instant Lélia est la championne des recettes « inavouables » : c’est chic, c’est sain, c’est bon et pourtant c’est préparé en quelques minutes avec des boites et des surgelés. Mais pas de produits tout préparés non plus, faut pas déconner. Tout le secret est dans l’assaisonnement et la petite touche en plus. Pour préparer une soupe roquette-petit-pois accompagnée de son oeuf poché, il vous faut :

150g de roquette – un bol de petit pois – quelques grains de poivre – du sel – de l’ail en poudre – un bouillon cube – un œuf par personne – du vinaigre blanc – un filet d’huile d’olive et de crème fraîche



En bonus, la recette de la salade de lentilles de Lélia ! Il vous faut : une boite de lentilles – du poivre – de l’huile d’olive