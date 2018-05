La Petite Bouffe #48 – Le pain de Patrick // 09.05.18

Patrick est né dans le Yorkshire de parents anglais en 1989. En 1992, la famille s’installe en France et Patrick devient donc un petit Anglais vivant sur le sol français. Fier de sa double culture, très jeune il supporte l’équipe de foot de Leeds, écoute les Clash et vante les mérites du fish ans chips et des baked beans. Mais le vrai plat qui a a accompagné toute son enfance, c’est tout simplement le sandwich (invention britannique, il est bon de le rappeler).

En quittant le cocon familial, inspiré par la machine à pain de son père, il s’est intéressé à la fabrication du pain fait main. Et c’est très vite devenu son plat fétiche d’étudiant. Avec seulement quelques ingrédients et un peu de patience, réaliser son pain maison sans machine, c’est super facile, économique et rigolo – tous ceux qui ont déjà malaxé une pâte peuvent en témoigner. Pour un pain il vous faut :

500 g de farine type 55 – un sachet de levure boulangère – 1.5 verre d’eau chaude – une cuillère à café de sel – une cuillère à soupe d‘huile d’olive