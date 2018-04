La Petite Bouffe #47 – Les nuggets de Julie // 11.04.18

Les premiers émois gustatifs de Julie : le long chicken, le nutella et la pizza hawaïenne. Elle n’a pas honte de le dire, plus jeune elle avait un gros faible pour la malbouffe, par esprit pratique et amour du gras. Mais en grandissant, afin de répartir plus équitablement cedit gras dans son corps, elle a appris à manger plus sainement… et a découvert petit à petit les plaisirs de la cuisine.

Motivée par Top Chef, quelques idées faciles suggérées par des amies et un livre de cuisine Simplissime offert lors d’un « Secret Santa » au travail, Julie explore des recettes et révèle ses envies créatives, tout en restant fidèle à ses classiques. Cuisiner OK, mais si c’est simple, rapide, marrant et si ça se mange avec les doigts, c’est encore mieux ! Au menu donc : nuggets revisitées, panées aux pétales de maïs. Pour une dizaine de nuggets, il vous faut :

deux blancs de poulet ou de dinde – de la farine – deux œufs – une cuillère de moutarde – une cuillère de miel – deux poignées de pétales de maïs nature