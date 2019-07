La Nuit Est Une Fête // Spécial Art Rock 2019

Après un an et demi d’absence, l’équipe de La Nuit est une Fête se reforme exceptionnellement pour une émission spéciale depuis le festival Art-Rock à Saint-Brieuc. Durant trois jours, nous avons arpenté les scènes du festival, discuté avec les festivaliers, rencontré des artistes tous plus talentueux les uns que les autres, déconné avec Chloé Breit qui a accepté de nous supporter pendant une heure dans le bar La Grange.

Nous le jurons sur la vie de Christophe Castaner, nous n’avons jamais été borderline avec l’alcool ou d’autres substances, nous avons toujours mis un point d’honneur à arriver à l’heure aux interviews, nous n’avons embarrassé personne avec nos questions, et le festival se fait une joie de renouveler nos demandes d’accréditation pour la prochaine édition.

2h20 d’émission où on ne s’ennuie pas quand on l’écoute (si si je vous jure). Au programme :

Jeanne Added

l'émission enregistrée presqu'en direct depuis le bar La Grange, avec la très prometteuse Chloé Breit qui a répondu à TOUTES nos questions et qui reconnu que la biographie écrite par Laurent Bonnepate était TOTALEMENT authentique ;

des questions pertinente et précises posées par Erwan Duchateau ;

une réalisation sans faute par Eliott Janon ;

une présentation sobre et préparée par Victor Audubert.

Bonne écoute à toutes et tous, et à dans un et demi pour une nouvelle émission !