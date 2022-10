La nuit des divas: ASSALA // 24.10.2022

Une fois par mois, La nuit des divas tente de vous faire découvrir la nouvelle génération de grandes chanteuses issues du monde arabe. Chaque épisode, on présente une femme durant une heure et demie d’extraits musicaux, de récits biographiques et potentiels engagements politiques.

Le deuxième épisode de la nuit des Divas porte sur Assala, grande artiste syrienne. Entre style musical théâtral, ambivalence entre tradition musicale arabe héritée des divas classiques (Oum Kalthoum,…) et genres plus modernes, l’intensité et la puissance de sa voix, Assala s’impose comme une chanteuse incontournable de la scène musicale arabe contemporaine.