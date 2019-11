La Nouvelle Bouquinerie : Voguer // 24-11-2019

La poète Marie de Quatrebarbes était l’invitée de la Nouvelle Bouquinerie pour une émission consacrée à l’écriture de corps qui luttent et qui dansent à s’inventer. Son livre Voguer, paru chez P.O.L en 2019, célèbre des vies en grand écart et le désir qui anime ces vies d’ébrécher le réel pour y remporter une place.

En fin d’émission, Paul Perrucon et Nathalie Bui présentent le huitième numéro d’Approches, une anthologie périodique de poésie amateur et/ou dilettante, et leur collectif, Acédie 58.

Marie de Quatrebarbes écrit à partir de sa rencontre avec le film Paris is Burning de Jennie Livingston (1991). Ce documentaire s’intéresse à la culture des ballrooms, qui a émergé à Harlem dans les années 1980 dans la communauté latino et afro-américaine gaie et trans, et en particulier à une danse née dans cette scène : le voguing consistait à reprendre les poses des mannequins des magazines féminins et à improviser à partir d’elles des chorégraphies lors de compétitions très codifiées. Le documentaire suit la trajectoire des ces jeunes hommes marginalisés qui se confient à la caméra, avant d’être troué par une absence : celle de Venus Xtravanganza, assassinée au cours du tournage.

À travers une série de cinq portraits qui sont autant de prières adressés à des disparus, Voguer se fait corps textuel, tentative d’incarner et de consacrer dans la langue le désir qui portait ces corps dansants.

Mais tout comme la danse qui lui inspire son titre, le livre est porté par un mouvement propre et dérive vers d’autres personnages de disparus. L’autrice tisse ainsi ensemble plusieurs fils, en intégrant d’autres référents mémoriels – on retrouve une prière adressée à un personnage anonyme, qui réactualise la violence subie par les vogueurs, et les deux derniers portraits sont consacrés à Pasolini et Heinrich von Kleist.

Au cours de séquences poétiques très diverses formellement, la machine textuelle décompose, recompose et réengage ainsi sa propre matière, pour tenter peut-être de trouver la distance et l’incarnation justes.

Nathalie Bui et Paul Perrucon sont étudiants respectivement en Design et en Lettres & Arts et membres du collectif Acédie 58, une plate forme de mise en circulation de travaux de micro-édition.

La revue Approches, éditée par le collectif depuis 2017, a pour vocation de rendre compte de l’état actuel de la poésie officieuse et/ou dilettante. Elle se présente sous la forme d’une anthologie périodique qui rassemble des écrits instantanés, fugitifs et inédits, qui sont sélectionnés à condition qu’ils n’aient pas été conçus pour la revue.

Les sept premiers numéros d’Approches ont été édités en Noir et Blanc, en une cinquantaine d’exemplaires. Nathalie et Paul présentent le huitième numéro d’Approches, qui prendra la forme d’un CD consacré à la création sonore, et l’on entend une piste de l’album Archives Orales d’un artiste dont le travail est diffusé par le collectif : Les Filles du Feu.

Entre les voix de revenantes dans cette « hantologie » conçue à partir de samples de voix d’actrices de téléfilms et les morts de Voguer, peuvent naître des échos, résonner des voix de fantômes dont le désir nous hante.

