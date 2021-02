La Nouvelle Bouquinerie : Festival Effractions // 21-02-21

A l’occasion du festival « Effractions », la Nouvelle Bouquinerie a reçu les programmatrices à la BPI Monika Prochniewcz et Inès Carme, ainsi que la primo-romancière Shane Haddad pour son roman Toni tout court (P.O.L, 2021) ; en fin d’émission, on entend le chercheur et critique littéraire Alexandre Gefen sur la force d’effraction de la littérature contemporaine.

Réécoute :

Le festival : Du 25 février au 1er mars, en ligne, à cette adresse : https://effractions.bpi.fr/

A lire :

Shane Haddad, Toni tout court, P.O.L, 2021.

Alexandre Gefen, L’Idée de littérature. De l’art pour l’art aux écritures d’intervention, José Corti, 2021 [à paraître].

Musique :

The Breeders, « Invisible Man », Last Splash, 1993.

Cowboy Junkies, « Sweet Jane », The Trinity Sessions, 1988.

Merci à Swann Blanchet, Margot Page et Galaad Saussey-Even.