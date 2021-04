La Nouvelle Bouquinerie : Entretien avec Séverine Daucourt // 11-04-2021

La Nouvelle Bouquinerie recevait Séverine Daucourt, poète, autrice, chanteuse et compositrice, pour son poème-manifeste Transparaître (Lanskine, 2019). Un livre sur la féminité, le corps des femmes, l’altérité et la violence, l’affranchissement et le devenir-transparente. Sur la transparence comme choix d’écriture et position dans la langue.

L’invitée :

Poète, Séverine Daucourt a publié son sixième livre, Noire substance, aux éditions Lanskine en 2020. Les précédents ont paru chez le même éditeur (Transparaître en 2019) et à La lettre Volée (Bruxelles). Elle est également chanteuse et organise depuis 2016, à la Maison de la Poésie de Paris, un cycle de rencontres poésie/chanson (La Fabrique). Elle a co-fondé le Bureau des jeunes lecteurs-auteurs à la Comédie-Française et en anime la partie Ecriture. Il lui arrive de traduire des textes islandais – notamment des poèmes de Sjón, parolier de Björk (Oursins et moineaux, Lanskine, 2018).

Elle conduit des ateliers d’écriture en prisons, centres d’accueil, hôpitaux, établissements scolaires. Titulaire d’un DESS de Psychologie clinique et psychopathologie et d’un DEA de psychanalyse, elle exerce périodiquement son métier de psychologue, en institution, auprès de personnes entravées dans leur accès au langage et/ou socialement exclues.

Source : site internet de Séverine Daucourt : https://www.severine-daucourt-fridriksson.com/

Bibliographie et liens :

Parus chez La Lettre Volée : A trois sur le qui-vive (2013) ; Dégelle (2017)

Parus chez Lanskine : Transparaître (2019) ; Noire substance (2020)

Pour un aperçu de ses textes : https://www.severine-daucourt-fridriksson.com/textes

Musique :

On entendait les titres « J’aurais pu être », « Mature » et « Mon corps et moi » sur l’album Rêver encore (sortie prévue en septembre 2021).

Une collaboration de Séverine Daucourt avec Armelle Pioline et Michel Peteau .

Bande son de l’émission : Louise Bourgeois, « Otte », 1995.

Production : Léa Cassagnau

Réalisation : Margot Page