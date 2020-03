La Nouvelle Bouquinerie : Arno Bertina // 15-03-2020

Émission de mars avec Arno Bertina pour la sortie de L’âge de la première passe (Verticales, mars 2020) : un récit documentaire qui revient sur une série de séjours en République du Congo entre 2015 et 2017, au cours desquels l’auteur a animé des ateliers d’écriture avec des jeunes filles qui se prostituent. Son travail s’inscrivait dans le cadre de l’activité d’ASI, une ONG qui s’occupe de la réinsertion sociale et professionnelle de ces très jeunes filles souvent victimes d’abandon et de violences.

Avec L’âge de la première passe, Arno Bertina s’éloigne de la fiction au profit d’un travail de terrain qui constitue la matière et la trame narrative de son récit. Le récit nous met ainsi face à un réel qui ne se résorbe plus dans la fiction. Dans cet ouvrage avant tout réflexif, l’auteur témoigne de ses dilemmes éthiques, conscient du danger qu’il y aurait à fabriquer un objet compassionnel. Le livre pose des questions fondamentales sur la parole des dominées, la manière dont chacune se (re)construit en tant que sujet dans la langue, notamment par le biais d’expériences collectives qui étaient déjà chères à l’auteur dans ses livres précédents. Mais il fait également saillir ce qui dans la langue et les langues, puisqu’elles sont ici plurielles, fait barrage, rejoue une domination et perpétue des rapports coloniaux. L’écrivain doit ainsi apparaître « sur une table de dissection », s’effacer et devenir une « grande oreille », une « chambre d’échos » pour entendre et faire entendre ce que disent et écrivent les filles.

On entendra aussi une chronique sciences et littérature de Théo Potier intitulée « D’autres consciences que la conscience humaine », qui, prenant appui sur des travaux récents sur l’existence d’un langage inter-espèces dans la nature, invite à décaler notre écoute du monde. Et en fin d’émission, on accueille Gaspard Ferraille et Daréka Darémo, les auteurs de Tourbillons (xerographes éditions, 2018), un livre de poèmes et d’illustrations ancré dans le béton des villes. Ils évoquent les échos entre leurs univers, ainsi que la particularité de la maison d’édition associative les xérographes et son activité dans le quartier de la Goutte d’Or.

Les invités :

Arno Bertina : Né en 1975, Arno Bertina est à ce jour l’auteur d’une quinzaine de livres, parmi lesquels deux romans aux éditions Actes Sud : Le Dehors ou la migration des truites (2001) et Appoggio (2003), et trois romans aux éditions Verticales : le foisonnant Anima Motrix (2006) en partie écrit au cours de son séjour à la Villa Médicis, Je suis une aventure (2012) – un roman dans la veine picaresque –, et, en août 2017, Des châteaux qui brûlent, salué par la critique. Il a par ailleurs adapté pour France Culture Sous le Volcan de Malcolm Lowry et Les Démons, de Dostoïevski, avec Oliver Rohe.

Gaspard dessine aux beaux-arts, a voyagé récemment au Japon puis à Detroit en résidences d’artiste. Il explore sans cesse diverses techniques d’expression et d’impression. Les originaux du livre ont été exposés à la Halle Saint-Pierre pour les FMR en 2018. Il est également musicien.

Daréka clame et décline sa poésie depuis 2005 en France, aux Etats-Unis et partout où ses pieds peuvent se poser. Ses principaux thèmes d’écriture sont le corps, le mouvement et l’urbanité. Il chante également ses textes avec le groupe de spoken word La Bête Aveugle, signé sur le Label En Garde Records !

