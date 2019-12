La Musique n’a pas de genre, elle n’a que du style // 04.12.2019

Au programme ce mercredi !

Émission spéciale de découvertes musicales ! Et on aime ça ! Au programme : Hélène vous fait découvrir (ou redécouvrir) l’eurodance, la technopop, le hip-house, la new wave, le rock indé à travers des musiques ultra-dansantes.

J’ai toujours aimé dans la musique que les garçons se maquillent et que les filles chantent grave. Mais la musique n’a pas de genre, elle n’a que du style !

Technotronic – Hey Yah Here We Go

Yazoo – Don’t Go

Yazoo – Diary (extrait en fond musical)

Ariel Pink – My Molly

Ariel Pink – Black Ballerina (extrait en fond musical)

Indochine – Kao Bang

Indochine – Salômbo (extrait en fond musical)

Mr Chicken – Pokémon

