LA MATINALE x La Street School – Lanceurs d’Alerte // 3.12

« Un lanceur d’alerte est toute personne, groupe ou institution qui, ayant connaissance d’un danger, un risque ou un scandale, adresse un signal d’alarme et enclenche un processus de controverse ou de mobilisation collective »

La Street School prend les commandes des La Matinale de Radio Campus Paris pour une émission spéciale lanceurs d’alerte.

Qu’est-ce qu’un lanceurs d’alerte ?

Les schooleurs ont passé trois jours en immersion au salon « Des livres et l’alerte » le 16, 17, 18 novembre, où ils sont allés à la rencontre de lanceurs d’alerte. Ils leur ont demandé : comment en viennent-ils à décider de tirer la sonnette d’alarme ? Sont-elles des personnes exceptionnelles ? Comment les protéger ?

« La meilleure protection pour un lanceur d’alerte c’est de révéler au grand public l’information »

Avec les invités Jean-Luc Touly (expert anti-corruption) et Caroline Blanchot (secrétaire nationale de l’Ugict CGT et co-fondatrice de la Maison des lanceurs d’alerte), on revient sur ces questions et bien d’autres encore.

« Un pays qui ne protège pas les lanceurs d’alerte est une fausse démocratie » (Citoyenne)

Pierre, Martin et Arthur sont partis à la rencontre de citoyen.ne.s dans le quartier de La Défense, pour les interroger sur leurs connaissances et impressions des lanceurs d’alerte : il en reste qu’ils y tiennent, aux lanceurs d’alerte !

Oriane a interrogé Nicole Marie Meyer sur son expérience en tant que lanceuse d’alerte. Elle était Déléguée Générale des alliances françaises en Afrique quand elle a signalé un trou d’un million de francs. Suite à plusieurs affaires, elle a participé à la création d’un guide pour aider les lanceurs d’alerte dans leurs démarches. Dans l’émission, on apprend trois points fondamentaux de ce guide.

Le portrait de Karim Ben Ali a été préparé par Malo Loury et Margot Benabbas, un des seuls ouvriers lanceur d’alerte. Il a dénoncé les déversements illégaux d’acide d’ArcelorMittal à Florange : l’affaire est toujours en cours.

« Je pense qu’un lanceur d’alerte [dans la police] flingue sa carrière »

Comment lance-t-on l’alerte quand on est policier ? Dahlia a rencontré Bénédicte Desforges, ex-lieutenant de police, et Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat de police VIGI. Ils dénoncent le manque de protection pour les lanceurs d’alerte dans la police.

« L’émergence du lanceur d’alerte, ça signe la défaite du journalisme… Ils sont le signe d’une dérive démocratique »

Denis Robert, spécialiste du journalisme d’investigation, a expliqué à Camille Roblin et Océane Martin que l’existence des lanceurs d’alerte est révélatrice du fonctionnement de notre société.

Tiana a rencontré Antoine Deltour et Nicolas Vescovacci pour discuter, entre autres, du rôle du journaliste dans le lancement d’alerte. Concernant la protection des lanceurs d’alerte, pour Nicolas Vescovacci, « la meilleure des protections reste l’anonymat. »

Maxime et Camille se sont intéressés à la place du livre et des maisons d’édition dans le lancement de l’alerte : le livre est-il le meilleur moyen de délivrer l’alerte ?

Enfin, Jérémy partage ses impressions de trois livres au salon : L’art de lancer une alerte, de Roger Lenglet et Isabelle Badoureaux ; La Révolte d’une interne, de Sabrina Ali Benali ; D’Argent et de sang, de Fabrice Arfi.

BONUS :

Présentation : Virginie Duval & Agirbas / Co-interviews : Lou Mamalet & Victorine Alisse , Manal Khallou

Chroniques: Pierre Vouhé, Oriane Marty, Tiana Salles, Jérémy Pastor / Reportages : Malo Loury & Margot Benabas, Dahlia Girghis, Maxime Renaudet & Camille Roblin

Réalisation : Alexandre Vicart / Habillage Sonore : Ariane Marty / Attachée de Production : Adèle Cailleteau / Coordination Générale : Sarah Lefèvre

Web : Eleonore Hugs & Tiana Salles