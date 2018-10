La Matinale – Violences sexuelles & Podcast Festival // 22.10

Le 5 octobre dernier était décerné le Prix Nobel de la paix, à Denis Mukwege et Nadia Murad pour leurs efforts contre l’utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre. En Bosnie ou encore au Congo, les violences sexuelles ont été régulièrement utilisées comme arme lors des conflits, et ces pratiques perdurent encore aujourd’hui en Libye notamment. Malgré de nombreux rapports de l’ONU, ainsi qu’une médiatisation croissante de ces pratiques, le fléau est encore loin d’être endigué. Celine Bardet, fondatrice de l’ONG « We are not weapons of war », est notre invitée en première partie d’émission, et revient avec nous sur les questions et problèmes soulevés par ce sujet.

« On utilise les nouvelles technologies pour permettre à ces survivants de mettre leurs témoignages quelque part de façon sécurisée. »

En deuxième partie d’émission, coup de projecteur, avec Thibaut de Saint Maurice, sur le Paris Podcast Festival. Consacré aux contenus sonores conçus, produits et diffusés exclusivement en ligne, le festival vise à faire découvrir cette nouvelle culture de l’écoute. Étaient organisés des enregistrements publics, une compétition officielle, des ateliers mais également des master-classes, tous ayant trait au podcast natif français et francophone. L’événement avait lieu le week-end dernier, à la Gaieté lyrique.

« C’est important que le public se reconnaisse en tant que tel, et que les podcasteurs sachent qu’ils sont écoutés. »

