La Matinale – Violences sexuelles et sexistes // 26-10-20

Au sommaire de ce soir, dans la Matinale de 19h : violences sexistes et sexuelles dans les milieux estudiantins et dans les stages, une étudiante sur 10 a déjà subi une agression sexuelle, c’est ce que révèle une enquête publiée par l’Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l’Enseignement supérieur. Et pour nous en parler nous accueillons Iris Maréchal, présidente du dit observatoire puis Camille co-fondatrice du compte Instagram « Balance ton stage ».

En seconde partie d’émission nous écouterons le reportage de Pauline qui nous immergera dans une manif anti-avortement en Pologne. Dans le zoom, François recevra Abraham Rist fondateur de l’association Kaméo et leur nouveau talent HADES qui nous fera un rap freestyle en live.

Crédits : Présentation : San / Co-interview : Sandra Foulon/ Réalisation : Antonin Simard/ Reportage : Pauline Rossano / Zoom : François / Coordination et Web : Anaïs Martinez