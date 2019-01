La Matinale – Violences psychiatriques et Choc thermique // 21.01

Ce soir, au programme de la Matinale, nous abordons la question des abus en matière de droits de l’homme dans le domaine de la psychiatrie. En décembre dernier, près de 50 millions d’euros ont été débloqués par la ministre de la Santé afin d’être redistribués aux hôpitaux psychiatriques. Constat : ce n’est pas assez. Postes vacants, disparité dans la prise en charge des patients, maltraitance, recours abusifs aux camisoles de force, et enfermements presque systématiques, les hôpitaux psychiatriques se portent mal. Pour en parler, nous recevons Mylène Escudier, présidente de la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme et Nadja, qui a passé trois ans de sa vie dans des unités psychiatriques de banlieue parisienne où elle a subi de nombreux traitements abusifs. Elle nous livre son témoignage saisissant sur les conditions d’internements dont elle a été victime, au sein d’un système proche de l’univers carcéral dont elle mis 20 ans à se remettre.

En deuxième partie d’émission, nous parlerons de l’événement Le choc thermique, accueilli aux Grands Voisins , l’occasion de se réchauffer, le tout en plein Paris ! Les 1er, 2 et 3 février il sera donc possible de se baigner dans des thermes urbaines éphémères, aménagées à ciel ouvert. Les organisateurs du projet entendent donner vie à un véritable village balnéaire en plein Paris. Le Choc Thermique prend forme à l’initiative de trois structures: l’association Yes we Camp, chargée depuis 2015 d’accueillir les publics sur le site des Grands Voisins, l’atelier A+1, qui mêle les domaines de l’architecture, du graphisme et de l’art, et Superfluides, experts dans la conception d’architectures et de systèmes autour des fluides, questionnant le rapport Eau/Feu en milieu urbain...Et oui, l’hiver à Paris peut aussi avoir des avantages ! C’est Lucas Bonnel, vidéaste et régisseur de l’association Yes we camp, et Inès Winckler, architecte au sein de l’atelier A+1 qui nous présentent, ce soir, ce concept audacieux et réconfortant.

Côté chroniques, Lucas et Olivia s’emparent des micros pour le plus grand plaisir de vos oreilles…

Présentation : Kathleen Franck / Co-interview : Nicolas Balg & Antoine Larcher / Chroniques : Olivia Lioret et Lucas Aubry / Réalisation : Phillip Fischer / Coordination & Web : Bettina Lioret