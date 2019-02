LA MATINALE – VENEZUELA & CABINET DE CURIOSITÉ FÉMININE // 13.03

Ce soir, la rédaction de La Matinale de 19h a décidé de parler de deux sujets au cœur des passions : la crise politique qui agite en ce moment le Venezuela et le Cabinet de curiosité féminine qui tend à offrir un espace de parole « safe » autour de la sexualité.

Depuis l’été 2017, une crise politique secoue le pays, en plus de la crise économique et social qui anime la population : depuis qu’il a succédé à Hugo Chavez à la présidence du Venezuela en 2013, Nicolas Maduro n’a cessé de faire l’objet de contestations dans son pays. La crise n’a fait que s’accentuer entre l’Assemblée nationale et le président, jusqu’à ce que Juan Guaido, membre du parti conservateur « Volonté populaire » s’autoproclame président par interim et soit reconnu comme tel par de nombreux pays, dont les Etats-Unis et la France. Une situation complexe que Jannette Habel, enseignante-chercheuse, maître de conférence à l’Institut des hautes études d’Amérique latine, nous aide à mieux comprendre.

Il faut éviter les ingérences étrangères quelles qu’elles soient et d’où qu’elles viennent et le laisser le peuple vénézuélien régler ses problèmes lui-même

En deuxième partie d’émission, l’atmosphère se détend dans les studios avec Églantine Tancray aka Mrs Rose, membre du Cabinet de curiosité féminine Cette association fondée en 2013, souhaite traiter de tous les sujets liés aux sexualités, s’interroger sur la place des femmes dans la société, militer pour l’égalité femme-homme et lutter contre toutes les discriminations et violences avec pour seul motto : « Le sexe est un sujet sérieux qu’il faut traiter avec légèreté, et inversement. »

On a pas de recettes miracles (pour transformer la sexualité) mais on a de bons ingrédients

Présentation : Hugo Passard / Co-interviews : Inès Edel Garcia & Morgane Protas / Chroniques : Karine Jouhaud & Lucie Brillanceau / Coordination : Bettina Lioret & Tiphaine Albessard / Réalisation : Antonin Simard / Web : Morgane Protas