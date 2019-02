LA MATINALE – VENEZUELA & CABINET DE CURIOSITÉ FÉMININE // 13.03

Ce soir, la rédaction de La Matinale de 19h a décidé de parler de deux sujets au cœur des passions : la crise politique qui agite en ce moment le Venezuela et le Cabinet de curiosité féminine qui tend à offrir un espace de parole « safe » autour de la sexualité.

Depuis l’été 2017, une crise politique secoue le pays, en plus de la crise économique et social qui agite la population : depuis l’investiture contestée de Nicolas Maduro pour un second mandat à la présidence du Venezuela, la crise n’a fait que s’accentuer entre l’Assemblée nationale et le président, jusqu’à ce que Juan Guaido, membre du parti conservateur « Volonté populaire » s’autoproclame président par interim en janvier dernier et soit reconnu comme tel par de nombreux pays, dont les Etats-Unis et la France. Une situation politique complexe que Jannette Habel, enseignante-chercheuse, maître de conférence à l’Institut des hautes études d’Amérique latine, nous aide à mieux comprendre.

Il faut éviter les ingérences étrangères quelles qu’elles soient et d’où qu’elles viennent et le laisser le peuple vénézuélien régler ses problèmes lui-même

En deuxième partie d’émission, l’atmosphère se détend dans les studios avec Églantine Tancray aka Mrs Rose, membre du Cabinet de curiosité féminine . Cette association fondée en 2013, souhaite traiter de tous les sujets liés aux sexualités en s’interrogeant sur la place des femmes dans la société, en militant pour l’égalité femme-homme et en luttant contre toutes les discriminations et violences avec pour seul motto : « Le sexe est un sujet sérieux qu’il faut traiter avec légèreté, et inversement. »

On a pas de recettes miracles (pour transformer la sexualité) mais on a de bons ingrédients

C’est dans cette atmosphère radoucie que Karine et Lucie nous livrent des chroniques confessions sur leurs problèmes personnels.

