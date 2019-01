La Matinale – Ultra démocratisme & Melodica festival // 28.01

En première partie de l’émission ce soir, nous recevons Henri Weber. Figure du mouvement Mai 68, entré au Parti Socialiste dans les années 1980, l’ancien sénateur et député européen est membre de la Fondation Jean Jaurès. Dans une tribune du Nouvel Obs, le 15 janvier, il alertait l’opinion française sur les dangers de « l’ultra démocratisme » et le risque de glissement entre démocratie directe et dictature. Face à la crise sociale en cours et dans la perspective des élections européennes à venir, il explique ses réticences vis à vis d’un système démocratique horizontale et revient sur la nécessaire refondation politique à entreprendre.

« Ce qui me paraît essentiel, c’est de reformer mais il ne faut pas substituer une forme chimérique de pouvoir qui aboutira à sa paralysie. »

En seconde partie d’émission, nous faisons place à la musique ! Cela fait maintenant douze ans que les membres du Melodica Festival résistent aux sirènes de l’industrie musicale et font entendre leurs artistes hors des circuits promotionnels, via un festival à prix minuscule dans plusieurs villes… Ils seront de retour à la Bellevilloise, les 8, 9 et 10 février. Pour nous parler de cette aventure, trois des organisateurs parisiens Nicolas Boblin et Romain Lannoy et Sébastien Defiolle nous rendent visite.

« On a un vivier d’artistes talentueux, ça nous permet par exemple, de partager la musique de Suède à un public parisien »

Du côté des chroniqueurs on retrouve Pitoum et Olivier Delaporte pour sa chronique mensuelle. Aujourd’hui il choisit de nous parler de Bleu de Prusse, un livre audio des éditions Sixtrid lu par Eric Herson-Macarel.

Présentation : François Pieretti // Co-interviews : Léo Thomas & Olivier Delaporte Réalisation :Ugolin Crépin-Leblond // Coordination : Bettina Lioret // Chroniques : Olivier Delaporte et Pitoum // Web : Léo Thomas