La Matinale – Travail en prison & consentement sexuel des jeunes

Le 29 octobre dernier nous apprenions que l’administration pénitentiaire mettait fin aux subventions accordées au Genepi, association étudiante d’aide aux détenus. Alors que les conditions carcérales françaises sont toujours aussi déplorables, et les droits fondamentaux des prisonniers bafoués, cette « sanction politique » apparaît comme un coup dur supplémentaire. Pour en parler avec nous ce soir, Maxime Boyer, président du Genepi, ainsi que Marie-Alix Forestier, rédactrice d’un rapport de l’Institut Montaigne sur le travail en prison. Ils reviendront pour nous sur les grandes problématiques du milieu carcéral d’aujourd’hui, et le rôle que joue le travail et la professionnalisation dans la réinsertion.

En deuxième partie d’émission, coup de projecteur sur la campagne de sensibilisation OK pas OK, mise en place par Santé Publique France. Lucile Bluzat, de l’Unité santé sexuelle est notre invitée, afin de nous présenter cette campagne. Composée d’une série de podcasts et de vidéos, ainsi que le témoignage de cinq personnes, celle-ci permet de revenir sur toutes les interrogations que suscitent le consentement sexuel chez les jeunes.

Côté chroniques, Louis nous parle de Gérald Darmin qui investit les réseaux sociaux.

Présentation : Mahaut de Butler/ Co-interviews : Gabrielle Bayer et Bettina Lioret / Chroniques : Louis Scocard / Réalisation : Antonin Simard / Coordination : Bettina Lioret