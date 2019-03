La Matinale – Texaco & Festival Marmites artistiques // 27.03

Coup de projecteur ce soir sur ce qui restera probablement l’un des plus gros scandales industriels de ces dernières décennies : celui impliquant l’entreprise pétrolière américaine Texaco, parti exploiter des puits de pétrole en Amazonie dans les années 1960, en y laissant, au passage, près de 70 millions de litres de déchets toxiques. Damien Roudeau, illustrateur de la bande dessinée Texaco: Et pourtant nous vaincrons, écrite par Sophie Tardy-Joubert et Pablo Fajardo, parue aux éditions des Arènes, est notre invité.

En deuxième partie d’émission, nous recevons Coline Fousnaquer secrétaire de l’association Hypothémuse et organisatrice au sein du Pôle artistique et programmation du Festival Marmites artistiques, dont la 14ème édition a lieu du 27 au 29 mars à l’Université Paris-Nanterre, à la Ferme du Bonheur, à Nanterre également, et à la Marbrerie à Montreuil pour la soirée de clôture.

Et pour agrémenter ce beau programme, Louis Scocard et Lucie Brillanceau viennent, comme chaque mercredi, nous livrer leurs chroniques, respectivement à 19h34 et en fin d’émission.

Présentation : Hugo Passard / Co-interview : Betty Yamanjian/ Chroniques: Louis Scocard & Lucie Brillanceau / Réalisation : Antonin Simard / Coordination & web : Bettina Lioret