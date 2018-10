La Matinale – SPÉCIALE ÉCOLOGIE // 25.10

Bienvenue dans cette Matinale placée sous le signe de l’écologie.

Début octobre a été publié le rapport du GIEC – Groupe d’Experts International sur l’Evolution du Climat, qui nous a dévoilé les conséquences, lourdes, d’une hausse des températures à 1,5°C et au delà. Ces conséquences vont des vagues de chaleurs aux pluies torrentielles en passant par l’extinction d’espèces et la perte des récifs coralliens. Ce scénario est-il inévitable ? Comment réagir pour limiter le réchauffement climatique ?

Pour nous éclairer sur ce sujet on reçoit Henri Waisman, chercheur senior sur le climat et coordinateur du « Deep Decarbonization Pathways Project« , projet international qui vise à limiter le réchauffement climatique à 2°C d’ici 2050.

« On parle vraiment d’un objectif climatique qui doit protéger les populations les plus vulnérables ».

Et en seconde partie d’émission, on accueille Julien Vidal, qui à adopté depuis septembre 2016, un mode de vie des plus éco-citoyen, en menant des actions simples et efficaces, respectueuses de l’environnement et des personnes. S’il a commencé à les partager via le blog, cacommenceparmoi.org, il a choisi d’en faire un livre « Ça commence par moi: Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde », disponible aux éditions Le Seuil.

Présentation : Simon Marry / Réalisation : Antonin Simard / Co-Interviews : Alice Michaud & Léo Simon / Chroniques : Simon Le Nouvel / Reportage: Radioparleur/ Coordination: Bettina Lioret