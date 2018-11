LA MATINALE – SPECIAL BRÉSIL // 13.11

Votre émission d’actualité s’intéresse toute la soirée à l’arrivée de Bolsenaro à la présidence du Brésil.

Pour ce numéro spécial la Matinale de 19 heures décrypte la situation du pays et analyse le programme du candidat d’extrême droite. Maud Chirio, notre invitée nous offre son regard d’historienne et de spécialiste de l’Amérique latine pour mieux comprendre les événements qui ont lieu à travers cette élection et ce qui attend désormais le Brésil. Le président a été élu dimanche 28 octobre avec 55,1 % des voix. Comment en est-il arrivé là ? C’est ce que nous allons tenter de décrypter en première partie d’émission avec Maud Chirio, spécialiste de l’histoire contemporaine du Brésil.

« Bolsenaro est à peu près aussi corrompue que le reste de la droite Brésilienne »

» Il déclare de telles choses sur les homosexuels qu’il n’a pas besoin de mettre les homosexuels en prison le climat de violence met déjà les homosexuels en état constant de criminalité. »

Il a remporté ces élections face à Fernando Haddad, du parti des travailleurs. Qu’est-ce que ce changement mets en lumière au sein de la société Brésilienne?

Toujours au Brésil, c’est l’écologie qui nous intéresse dans cette seconde partie d’émission. Le pays abrite les trois-cinquième de la surface de l’Amazonie. L’un des poumons vert de notre planète. Alexandre Muller, chercheur franco brésilien à l’IDDRI, Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Il a passé 6 mois dans le cadre de ses études au plus près de la grande forêt tropicale. Il partagera son expérience à nos micros.

Léo et Julie nous transportent au festival “au cinéma pour les droits humains”, organisé par Amnesty International.

Présentation : Anna Péan / Réalisation : Simon Marry / Co-Interviews : Lucas Aubry & Julie Maréchale / Reportage : Julie & Léo

/ Coordination: Bettina Lioret / Web : Elodie Hervier