La Matinale – Socialisme sauvage & Noise Festival 2018 // 03.04

On parle souvent de « grève sauvage ». Mais savez-vous ce qu’est le socialisme sauvage ? C’est par cette expression exhumée que Charles Reeve, notre invité de ce soir, désigne les groupes qui ont tenté l’auto-organisation, la démocratie directe, souvent au détriment du soutien du mouvement plus grand qui les avait vus naître. Et c’est aussi le titre de l’ouvrage de Charles Reeve, essayiste, qui publie aux Editions L’Échappée un retour historique et analytique sur ces mouvements qui ont concrétisé des idées politiques. En bref, le socialisme sauvage désigne le conflit classique entre les leaders d’un parti ou d’un mouvement, qui pensent détenir le savoir nécessaire à l’action politique et la base, qui suit ses propres revendications et constitue des groupes d’action autonomes.

Au programme, démocratie directe, auto-organisation, révolution … Pourquoi parler d’auto-émancipation plutôt que d’émancipation ? Comment penser l’union entre étudiants ouvriers ? Promis, même si tout cela peut paraître bien théorique, Charles Reeve, vous donne plein d’exemples pour comprendre ces luttes parfois méconnues, de Nuit Debout, aux communs, en passant par mai 68 !

« L’émancipation pour moi ça fait partie du courant des professionnels du savoir. Je considère nous vivons une période transitoire, où l’auto-émancipation prend de plus en plus d’importance dans les luttes et dans le désir des citoyens de changer le monde. »

En deuxième partie d’émission, la Matinale reçoit Camille Bonazzi et Ilan Mouyal, tous deux organisateurs de l’édition 2018 du Noise Festival ! Pour la 5ème édition, le festival a vu grand : une programmation musicale éclectique (Mai Lan, 13 Block, FAIRE …), des conférences (par exemple sur l’entreprenariat des diasporas), une masterclass, un concours de rap et poésie … le tout dispatché entre Saint-Denis, Villejuif et Paris entre le 4 et le 7 avril prochain. Alors, quels sont les bruits de la ville que le festival vous donnera à entendre cette année ? Toutes les infos du programme à retrouver sur le site de Noise !

Côté reportages, Adel nous permet d’en savoir un peu plus sur les manifestations qui ont fait plus de 15 morts à Gaza en fin de semaine dernière.

