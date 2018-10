La Matinale – Sidaction & VOLT // 02.10

Ce soir, La Matinale de 19h reçoit Florence Thune, Directrice Générale du Sidaction, une association créée en 1994 sous le nom d’”Ensemble contre le sida”, connue du grand public pour son opération annuelle de levée de fonds.

« Aujourd’hui, 150 000 personnes vivent avec le VIH en France mais 25 000 ignorent qu’elles sont contaminées. »

Ensemble, on fait le point sur l’historique du virus mais aussi l’état actuel de l’épidémie dans le monde, des traitements et de la prévention.

En deuxième partie d’émission, Louis Abela, responsable de la communication de Volt France vient nous parler de Volt, le dernier né des partis politiques européens. Il s’agit d’un mouvement progressiste paneuropéen et transnational, fondé en 2017 par une poignée de jeunes européens, scandalisés par le vote en faveur du Brexit et las des politiques trop étriquées des partis nationaux.

« Il faut comprendre ce qu’il s’est passé au Royaume-Uni. »

En attendant les prochaines élections européennes de mai 2019, Volt France organise son Assemblée Générale à Strasbourg les 13 et 14 octobre prochains.

« On est dans la reconstruction. »

*Et puis Pitoum et Ugolin sont venus saupoudrés cette émission de chroniques politiques et cinéphiles. C’est cadeau.

Présentation : Inès Edel Garcia / Réalisation : Eliott Janon / Chroniques: Ugolin Crepin-Leblond et Pitoum /Co-int Elodie Hervier et Louise Ortner/ Web : Bettina Lioret / Coordination : Bettina Lioret