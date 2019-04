La Matinale – Sexualité et discriminations & Foot et politique //

ce soir, nous allons tout de suite parler de la Gestation Pour Autrui et de la Procréation Médicalement Assistée / Pourquoi la légalisation de ces pratiques médicales en France est-elle encore frileuse, et plus particulièrement pour les couples de même sexe ?

En deuxième partie d’émission, nous irons faire une virée au Moyen-Orient pour discuter de football, grâce à l’exposition “Foot et monde arabe – la révolution du ballon rond” qui a lieu en ce moment à l’Institut du monde arabe.

Cette émission sera ponctuée par un premier reportage de notre partenaire Radio Parleur et d’un second de Double vie, un format court de radio campus qui part à la rencontre d’étudiants qui mènent parfois des vies doubles…