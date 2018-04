La Matinale – Secret des affaires & K.O. des mots // 23.04

La loi sur le secret des affaires a été validée – et durcie – par le Sénat et fait l’objet d’une deuxième lecture à l’Assemblée Nationale. En compagnie de Laura Rousseau, responsable du pôle flux financiers illicites chez Sherpa, la Matinale se demande notamment quelles sont les conséquences de cette loi pour les lanceurs d’alerte ou encore quelle sera la marge de manœuvre pour les entreprises.

« Le problème de cette proposition de loi, qui doit transposer une directive européenne, est qu’elle ne restreint pas son champ d’application concurrentiel au champ du commerce. De fait, les lanceurs d’alerte, les journalistes… pourraient être attaqués en justice. »

Le KO des mots est un nouveau match d’improvisations proposé par AD2 Productions. Il consiste à réunir deux équipes où chaque concurrent doit inventer un texte sur un ordinateur relié à un écran géant, sous le regard du public qui doit ensuite voter pour le meilleur texte. Des variations de cette performance-spectacle existent et sont ouvertes à tous et toutes ! Pour en parler, Alain Degois alias Papy, et Dipa Traoré sont les deuxièmes invité·e·s de cette Matinale !

« On peut se retrouver avec les mots. On doit se retrouver autour des mots, quelle que soit sa culture, du moment qu’on peut la verbaliser, qu’on soit slameur, rappeur, romancier… »

Côté chroniques, Mickaël nous propose un échantillon de la Fraîche Liste d’avril. On a beau être à la fin du mois, il n’est jamais trop tard !

Présentation : Erwan Duchateau / Réalisation : PH Dimitriu/ Co-interview : Elodie Hervier et Simon Marry / Chroniques : Mickaël Bernard / Web : Simon Marry / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard