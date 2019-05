La Matinale – Sclérose en plaques // 29.05

Au sommaire une question de santé qui pourrait bien vous concerner, avec nos invité.es, le docteur Eric Manchon, neurologue à l’hôpital de Gonesse, et l’une de ses patientes. Ils sont avec nous aujourd’hui pour évoquer la sclérose en plaques et son incidence sur la vie relationnelle des malades qu’elle atteint. On aura également un reportage de Morgane Protas sur le lancement de Je m’en bats le Clito à 19h41.

« La sclérose en plaques c’est comme un puzzle. On connait que quelques pièces […] il y a un caractère génétique qui font une espèce de combinaison de coffre fort, mais y’a encore un grand point d’interrogation. »

Présentation : Daphné Deschamps / Co-interview : Hugo Passard / Reportage : Morgane Protas / Réalisation : Antonin Simard / Coordination : Bettina Lioret & Hugo Passard / Web : Antoine Larcher