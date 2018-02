La Matinale – Etudiants sans papiers & Divers d’hiver // 05.02.

En première partie de cette Matinale, on reçoit par téléphone Houria Benamara du Réseau Université Sans Frontières (RUSF). Créé en 2004 autour de l’appel « Etudiants étrangers : ni sélection, ni expulsions », RUSF défend les étudiants étrangers au moment des inscriptions et des problèmes de séjour et unit autour de son action l’ensemble de la communauté universitaire : étudiants, Biatoss, professeurs… Qu’en est-il aujourd’hui de l’enseignement pour tous ?

« Depuis les attentats de novembre 2015, la préfecture de police n’accepte plus les demandes de régularisation exceptionnelles. »

En deuxième partie, Cécile Offroy, chercheuse socio-anthropologue et Catherine Vallon, réalisatrice et metteuse en scène, membres du collectif Corpus Fabrique, présentent le festival du film Divers d’hiver-divergent qui a lieu les 9 et 10 février 2018 à Neuilly sur Marne. Pour la deuxième fois, ce festival met en lumière la capacité d’agir et de créer des personnes vivant avec des troubles psychiques à travers plusieurs films, courts et longs métrages, réalisés par et avec des patients.

« Le collectif, c’est tout un agencement qui permet les libertés de circulation, de penser, de créer. »

Côté chronique, Philipp met en lumière une épidémie qui se répand sur Spotify…

Présentation : François Pieretti / Réalisation : Pierre-Henri Dimitriu / Co-interview : Flore Catala et Nina Beltram / Chroniques : Philipp Fischer / Web : Philipp Fischer / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard