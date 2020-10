La Matinale – Révoltes au Nigéria // 27/10/20

Au programme de cette Matinale de 19h, la crise politique et sociale au Nigeria ; une semaine après l’intervention de l’armée contre un rassemblement pacifique de la jeunesse à Lagos. Notre invitée, Sophie Bouillon, directrice adjointe du bureau AFP de Lagos au Nigéria, sera avec nous pour en parler.



En deuxième partie d’émission, l’interview zoom, qui arrivera à 19h40 à vol d’oiseaux. Ou plutôt Paris à vol d’oiseau, une promenade poétique et aérienne réalisée sous forme d’album de plus de 6 000 photos prises au-dessus de la capitale. Basile Dell, photographe et co-auteur de ce livre, en parlera au micro d’Anaïs Martinez. Un zoom qui sera encadré par deux chroniques, en premier, Chloé Bergeret, nous parlera des troubles psychologiques dans les séries Netflix, puis Mathis Joubert qui nous parlera des Etats-Unis, à une semaine du match électoral Trump-Biden.

Crédits : Présentation : Simon / Co-interview : Léa Hurel/ Réalisation : Margot Page / Chroniques : Chloé Bergeret et Mathis Joubert / Zoom, Coordination et Web : Anaïs Martinez