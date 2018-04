La Matinale – Retour de bicyclette & Fraîches Women Festival

La première partie de cette émission roulera à vélo en compagnie de Frédéric Heran, économiste, urbaniste, maître de conférence à l’université Lille 1 et chercheur au CLERSE. À l’occasion de son dernier ouvrage Le retour de la bicyclette. Une histoire des déplacements urbains en Europe de 1817 à 2050, il revient sur les dérapages actuels du deux-roues dans Paris, sa région et un peu partout en France. Entre destructions de Gobee Bike et renouveau du Vélib’, Frédéric Heran donne un bon coup de pédale en appelant la Ville de Paris à sécuriser le stationnement des bicyclettes en tous genres. Une priorité selon lui pour relancer la pratique de la bécane sans moteur.

« Le vélo en libre service ce n’est pas une solution, c’est une fuite en avant. »

« Liberté, égalité, soririté » c’est la devise du Fraîches Women Festival dont vient nous parler Adiaratou Diarrassouba. Co-fondatrice de la première édition de l’événement organisé par le collectif Lafro, notre invitée précise que tous les genres sont attendus à la Marbrerie le 6 mai prochain. À condition qu’ils s’intéressent à la femme… Anciennes journalistes de rédactions mainstream, les fondatrices du festival cherchent à véhiculer une alternative à l’image médiatique homogénéisée des afro-descendants en France. Adiaratou Biarrassouba bat en brèche le stéréotype selon lequel il n’y aurait pas d’unité entre les femmes noires dans le pays. Elle affirme qu’il est possible de travailler en symbiose pour cette cause, qui continue d’avancer grâce à une campagne de crowdfounding toujours ouverte.

« Il n’y a pas une seule manière d’être noir(e) en France »

En terme de chroniques La Matinale de 19heures s’intéresse à une potentielle « crise du toucher » et c’est Nina qui vous éclaire sur ce qui serait en train de se passer. Quant à Pitoum il vous slame son amour du printemps qui cette année selon lui, sera celui des luttes.

Présentation : François Pieretti / Co-interviews : Inès Edel-Garcia et Lili Douard / Chroniques : Nina Beltram & Pitoum / Web : Philippine R / Réalisation : Paul-Henri Dimitriu / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard