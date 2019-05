La Matinale – Résultats des européennes // 27.05

La Matinale de 19 heures est consacrée ce soir aux résultats des élections européennes qui se sont déroulées hier. En France, le Rassemblement national a devancé d’une courte tête la République en marche, respectivement à 23 et 22 %. Loin derrière, on notera aussi la belle percée des écologistes qui recueillent 13 % des voix. Les Républicains s’effondrent à 8 % et le reste de la gauche, PS et France Insoumise, se partagent les miettes à 6 %. Pour comprendre les implications de ces résultats en France et au niveau européen, nous recevrons ce soir Vincent Couronne, enseignant à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, et Frédéric Says, éditorialiste politique à France Culture.

« Ce sont d’abord les enjeux nationaux qui ont drainé cette participation » – Frédéric Says « La question environnementale est une vraie compétence e l’Union » – Vincent Couronne

Aux alentours de 19h40, Lucas Aubry et Pauline Lecerf, de la rédaction de Radio Campus Paris, viendront nous livrer leurs chroniques.

