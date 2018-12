La Matinale – Restitution d’œuvres d’art & « Zéro déchet » // 05.12

Ce soir dans la Matinale on part en vadrouille et on se fait une visite au musée ! Mais musée français ou musée sénégalais, béninois et ivoirien ? C’est toute la question de notre premier sujet, puisqu’on va parler de la restitution d’œuvres d’art. Des œuvres actuellement conservées dans des musées français, mais que de nombreux pays africains aimeraient voir revenir dans leurs galeries. L’occasion d’un débat ô combien nécessaire avec nos invités : Jean Loup Pivin, fondateur de la « Revue Noire » et Didier Rykner fondateur de « La Tribune de l’Art ».

« L’Afrique n’est pas une victime, elle ne construit pas de musée, c’est tout. » (Jean-Loup Pivin)

En seconde partie d’émission, on ira crapahuter du côté du 10ème arrondissement pour parler écologie. Dimanche dernier l’association Zero Waste Paris a ouvert un “appartement témoin du zéro déchet” afin de sensibiliser et démontrer que maîtriser et réduire ce qui finit dans notre poubelle, c’est possible et pas si compliqué, comme le démontrent, Loukia Bana, coordinatrice et membre du CA de l’association, et Léa Vasa, adjointe à la mairie du 10e arrondissement de Paris et coordinatrice du projet la Rue Zéro Déchet.

» Arriver au zéro déchet, ça demande beaucoup de motivation mais on y gagne beaucoup individuellement et collectivement. » (Léa Vasa)

Et au milieu de tout ça, on prendra les petits chemins de traverse pour aller faire un tour à la mobilisation internationale pour la lutte contre le VIH avec Audrey, avant de nous glisser dans le smartphone de Lucie et ses photos coquines…

