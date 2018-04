La Matinale – Réserve parlementaire et IRFM & IMBY // 16.04

« Je veux vivre en démocratie », c’est le titre de l’ouvrage d’Hervé Lebreton, notre invité de ce soir, et c’est une ambition que partagent probablement la majorité des Français. Las d’assister à des abus de pouvoir, souvent sous forme d’attribution arbitraire de fonds publics à certains groupes ou communes, Hervé Lebreton s’est attaqué d’abord à la réserve parlementaire (cette somme annuelle que les députés recevaient et pouvaient dispatcher à leur guise, disposition supprimée dernièrement). C’est maintenant la question des IRFM, Indemnité Représentative de Frais de Mandat qu’il pousse dans le débat public. Au-delà de ces combats ponctuels, il milite pour un changement d’attitude au sein de la société vis-à-vis des abus de position, et prône l’open data pour les dépenses publiques.

« Aujourd’hui, il suffit à Bercy d’appuyer sur un bouton pour que tous les comptes publics soient accessibles à tous. »

En deuxième partie, c’est une initiative solidaire représentée par Maïté Pinchon, urbaniste, qu’on vous présente : In My BackYard, référence à l’expression anglaise « Not In My Backyard » (signifiant son rejet d’un projet d’intérêt général au profit de son intérêt personnel). Le concept ? Installer dans les jardins de familles de la région parisienne des tiny-houses (petites maisons en bois autonomes) pour héberger des personnes en situation de besoin. La première tiny-house européenne a été installée à Montreuil il y a peu ! Le but sous-jacent de ce projet d’architecture solidaire est aussi de favoriser la mixité sociale et limiter l’étalement urbain, que notre invitée nous présente comme un facteur d’exclusion sociale. Les critères pour accueillir une personne dans son jardin ? Avoir un (très) grand jardin, dans la région parisienne. Toutes les infos sont disponibles sur le site de l’association !

Alors, à quand des tiny-houses dans le jardin de l’Elysée ?

Côté chroniques, Dario nous emmène à la fac de Nanterre lors des premiers jours de mobilisation des étudiants contre la loi ORE et Pitoum nous résume l’entretien Macron-Bourdin-Plenel …

Présentation : Erwan Duchateau / Réalisation : PH Dimitriu/ Co-interview : Nina Beltram / Chroniques : Dario Moreal et Pitoum / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard