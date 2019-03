La Matinale – Réforme du lycée & Rue « Zéro Déchet » // O4.03

Au programme de cette Matinale de 19h, la réforme du lycée. Proposée par le ministre de l’Education Nationale Jean-Michel Blanquer, cette réforme n’en finit pas d’inquiéter le corps enseignant, comme les élèves et leurs parents. Pour en parler, nos invité.e.s sont Marie, professeure de français et de cinéma dans un lycée du 94, ainsi que Mateo Comar, secrétaire national à la mobilisation au sein de l’Union Nationale Lycéenne Syndicale et Démocratique.

« Si les enseignants aujourd’hui ne comprennent pas la réforme, comment vous voulez que les lycéens et les lycéennes la comprennent ? »

En deuxième partie d’émission, nous descendons dans la rue du Paradis, la première rue “Zéro Déchet” : une initiative engagée par la mairie du 10e arrondissement de Paris, issue de la Feuille de Route sur le climat du 10e arrondissement. Notre invitée, Léa Vasa, adjointe à la mairie de cet arrondissement.

« On a tendance aujourd’hui à promouvoir l’éco-geste, certes c’est important, mais je crois qu’il faut maintenant passer à un autre niveau, il y a un système économique et social qu’il faut recréer et réinventer. »

Présentation : Simon Marry / Co-interviews : Léa Hurel & Lucas Aubry / Chroniques : Tiana Salles & Morgane Protas / Coordination : Bettina Lioret / Production: Tiphaine Albessard /Réalisation : Tiphaine Albessard / Web : Léa Hurel