La Matinale – Réforme de la SNCF et Métagraphes Editions // 12.04

La matinale reçoit ce soir en première partie d’émission Rémy Brouté, économiste au CCGPF et membre de l’association et réseau de recherche Fer Inter, afin de décrypter avec nous la réforme prévue de la SNCF. Objet d’un bras de fer entre le gouvernement et les syndicats de cheminots, cette réforme prévoit notamment l’ouverture à la concurrence de la SNCF, ainsi qu’une modification du statut des cheminots. Véritable transformation de la nature même de la SNCF, les enjeux de ces nouvelles mesures ne sont pas à négliger. Rémy Brouté nous éclaire et permet de mieux comprendre les complexités de l’entreprise de la SNCF, ainsi que les conséquences que pourra avoir l’application d’une telle réforme.

En deuxième partie d’émission, coup de projecteur sur la maison d’édition Metagraphes. Celle-ci, créée par trois femmes queers noire, arabe et blanche, est une maison d’édition associative et indépendante. Leur catalogue est composé majoritairement d’ouvrages littéraires et d’essais, mais se nourrit également d’une volonté d’interroger et de dépasser les clivages littéraires, artistiques et militants. Articulé autour de cinq concepts clés, la maison d’édition se veut intersectionnelle, hybride, lente, solidaire et incisive. Dawud, l’une des fondatrices de la maison est en plateau, afin de nous présenter ce projet.

Côté chroniques, Jacques nous éclaire sur la qualification des actes d’extrême droite, et Radio Parleur nos emmène à Notre-Dame des Landes.

Présentation : Alban Barthélémy / Co-interviews : Gabrielle Bayer et Simon Marry / Chroniques : Radio Parleur et Jacques Bouillé / Web : Gabrielle Bayer/ Réalisation : Adel Ittel / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard