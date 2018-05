La Matinale – Réforme de la justice & Les Aliennes 2018 // 15.05

La réforme de la justice annoncée par le gouvernement est trop technique, trop précise, vous n’y comprenez rien ? Comme on vous comprend. Et pour pallier cette incompréhension, on reçoit Anne-Sophie Kerbrat, élève-avocate au Barreau de Paris. Dématérialisation des dossiers, visioconférences pour les rencontres entre prévenus et procureurs, fusion des tribunaux, valorisation de la conciliation avant le passage devant un juge … Les professions judiciaires se sont mises en grève le 11 avril dernier pour contester la mise en place de cette réforme.

« Il n’y a pas que les avocats qui ont protesté contre cette réforme, les magistrats aussi par exemple se sont joints au mouvement. »

En deuxième partie, le festival Les Aliennes remet le couvert pour l’édition 2018 ! Cette année, « Call to action » nous invite à nous questionner sur la place des femmes dans le numérique. Au programme, des ateliers d’initiation au code (parce que c’est LE secteur qui produira des dizaines de milliers d’offres d’emploi dans les années à venir), mais aussi des conférences ambitieuses « La réappropriation de l’image monstrueuse du cyborg dans une perspective cyberféministe » ! Tatiana Razafindrakoto, présidente de l’association Les Aliennes, nous explique le pourquoi du comment de ce thème, comment la recherche de partenaires s’est déroulée, mais aussi leur action toute l’année via des ateliers destinés à questionner les rapports de genre et la parité en entreprise. Une programmation complétée par des artistes féminines et souvent féministes, dont Khadyak, Oré mais aussi Hot Bodies Choir. Radio Campus Paris vous fait gagner des places pour le festival ! Il vous suffit pour cela d’envoyer un mail à concours@radiocampsuparis.org !

Côté chroniques, on discute avec Mathilde Dewilde programmatrice de Taste of Paris 2018, le festival de la gastronomie qui aura lieu au grand palais de jeudi 17 au dimanche 20 mai ! Radio Campus Paris vous fait d’ailleurs gagner deux places pour la journée du dimanche. Il vous suffit pour cela de répondre par mail (concours@radiocampusparis.org) à la question suivante : Quel est le nom de la soirée organisée par Radio Campus Paris le 13 juin à EP7 ? Et pour finir Jacques, comme tous les mardis, nous parle des bons plans culturels de cette semaine et notamment de la tournée des 20 ans de Radio Campus Paris qui prendra d’assaut Paris et sa périphérie pendant tout le mois de juin !

Présentation : Simon Marry / Réalisation : Tiffany Battistel / Co-interview : Elodie Hervier et Nina Beltram / Chronique : Jacques Bouillié / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard