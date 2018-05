la matinale – rabbin des bois & eloquentia // 23.05

La sécurité sur internet est un problème dont on ne perçoit que rarement l’importance. L’irréel de la toile, c’est l’océan du pirate qui vient à l’abordage de la matinale de 19h. A l’occasion de la sortie de son ouvrage « Confessions d’un hacker », RABBIN DES BOIS nous parle de l’envers de l’écran. Ce hacker s’engage à éveiller les consciences après ses années de criminalité sur le net. En dehors des crimes passés, RABBIN DES BOIS nous parle de responsabilité numérique, et des secteurs de développement socio-professionnel par le web.

« La criminalité est en train de passer de la rue au clavier. »

Prendre la parole pour prendre le pouvoir. Le pouvoir sur soi, sur son destin, sur les a priori. Le concours d’éloquence Eloquentia fait monter sur l’estrade de l’orateur les jeunes désireux de s’emparer de ce pouvoir. Avec le public ils dégustent la saveur des discours. Du slam à la plaidoirie, ils emportent leur public et se forment à défendre les idées, leurs idées. Pablo, Sophia et Luc partagent leurs visions et leurs parcours de ce concours pas comme les autres au micro de la Matinale.

« Avec le concours la manière dont je m’exprime a totalement changé. »

Les chroniques font le tour de l’actualité étudiante, Jacques apporte les bon plans étudiants sur les bonnes ondes de campus, et Simon debrief son expérience parcoursup.

