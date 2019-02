La matinale – Précarité & Mobilité // 30.01

Dans l’émission de ce soir, on parle précarité de l’emploi, sujet actuel s’il en est, notamment depuis que le Gouvernement a profité de la trêve des fêtes de fin d’année pour adopter, le 30 décembre dernier, un décret renforçant le contrôle des chômeurs. On parle de l’état de la précarité en France, et de ses conséquences sur notre société, en compagnie d’Anne Eydoux, économiste et maîtresse de conférences détachée au CNAM, membre des Economistes atterrés et de Mustapha Belhocine, sociologue, auteur du livre Précaire, publié aux éditions Agone, dans lequel il raconte, entre autres, sa propre expérience de la précarité.

« C’est difficile pour les précaires de se syndiquer, ils ont plutôt intérêt à faire profil bas. «

Puis, dans la deuxième partie cette émission, on s’intéresse à nos transports et à notre mobilité du quotidien avec Olivier Razemon, journaliste indépendant spécialiste des transports, et dont le livre Chronique impatiente de la mobilité quotidienne sort demain aux éditions de la Rue de l’Echiquier.

» Il faudrait former les personnes à la mobilité. «

Et pour pimenter le tout, Simon et Lucie viendront nous livrer leurs chroniques, respectivement à 19h34 et en fin d’émission.

Présentation & Web : Hugo Passard / Co-interviews : Nicolas Benoit et Antoine Larcher / Chroniques : Simon Marry et Lucie Brill / Réalisatio