La Matinale – Plan Culture & 100 mètres papillon // 14.05

Le 29 mars, la Ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a dévoilé le plan Culture près de chez vous. Il vise à proposer un nouvel accès à la culture, qui conduit des œuvres et des artistes dans de nouveaux territoires en France, dont certains jugés comme étant des zones culturelles blanches. On en parle en compagnie d’Elizabeth Auclair, professeure à l’université Cergy-Pontoise, maître de conférence et spécialisée notamment dans les politiques culturelles.

» Il y a une contradiction entre l’idée d’amener la culture aux gens et l’idée de l’avoir en soi. »

Cent mètres papillon raconte l’histoire de Larie, passionné de natation au point de vouloir devenir un grand champion. Cette pièce de théâtre, qui se joue au théâtre de Vanves du 23 au 26 mai, raconte l’évolution, long travail de ce garçon dans cette discipline. Pour en parler, on reçoit l’auteur et interprète de ce texte Maxime Taffanel, accompagné de sa co-metteuse en scène Nelly Pulicani.

« Voir un nageur se préparer avant de plonger, voir tous ses tocs, le voir mettre son bonnet… Il y avait quelque chose de très théâtral à raconter. »

Côté chroniques, on retrouve Emmanuel en direct du Festival de Cannes et Pitoum croit ne pouvoir faire rire les Français face à une lourde actutalité…

Présentation : François Pieretti / Réalisation : PH Dimitriu / Co-interview : Inès Edel-Garcia et Lili Douard / Chronique : Emmanuel Raspiengeas et Pitoum / Web : Simon Marry / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard