La Matinale – Phèdre sans Racine & Mégaphone Tour // 23.05

La Matinale s’empare de la place du critique d’art en se consacrant à l’actualité culturelle et, notamment, la problématique de la réécriture des mythes. Il est question de Phèdre et de son amour raté pour son beau fils, une histoire classique du répertoire qui ne nous surprend pas trop, nous qui sommes habitué.e.s aux rebondissements de Games of Thrones. L’écrivaine et metteuse en scène Helena O’James, elle, vous étonnera avec sa Phèdre sans racine, une parodie drôlissime à retrouver jusqu’au 28 juin au théâtre A La Folie.

« Pour moi la culture, ce n’est pas un musée, c’est un matériau avec lequel il faut re-créer. »

En deuxième partie d’émission, Léa Hurel s’intéresse au Mégaphone Tour pour l’interview Zoom, en compagnie de Mailise Valade et Aurore de St Baudel. A Paris, retrouvez-les au 3 Baudets le 5 juin prochain, pour un concert intimiste de qualité. Enfin, pour terminer cette Matinale, direction Notre-Dame-des-Landes avec Léa Arson.

« L’idée de l’itinérance quand on est artiste émergent, c’est une super opportunité.» (Aurore)

Présentation : Lou Hervier/ Co-interview : Léa Hurel & Charlotte Mongibeaux / Chronique : Léa Arson / Réalisation : Swann Blanchet / Coordination : Bettina Lioret / Web : Charlotte Mongibeaux