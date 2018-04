La Matinale – Perception de la corruption & Reportage // 04.04

L’agence Transparency International a publié son rapport annuel de perception de la corruption dans 180 pays/territoires à travers le monde. Pour en parler, on reçoit Elsa Foucraut, responsable du plaidoyer sur le vie publique de Transparency France.

» Nos questions portent sur la perception de la corruption dans tous les domaines, du secteur privé au secteur public, ainsi que la manière dont on a protégé les témoins contre la corruption comme les lanceurs d’alerte. «

On reçoit Caroline Raynaud et Christine Mannaz-Dénarié programmatrices du cycle « Reportage, état des lieux » à l’Espace Presse et Petite Salle du Centre Georges Pompidou. C’est un métier à contre pied de l’information en continu, dont ce cycle parle à travers grands entretiens, rencontres et débats.

Vous pouvez retrouver les prochaines dates du cycle sur la page qui lui est consacrée.

» Le reporter fait un travail en 3 temps: il observe, prend du recul puis restitue ce qu’il voit. »

Côté chroniques, Virginie, accompagnée de Javier, nous parle du Festival Picco Y Pala et Mathilde veut nous mettre à l’aise avec… le racisme en France !

Présentation : Élodie Hervier / Réalisation : Antonin Simard / Co-interview : Xenia Ivanova et Inès Edel-Garcia / Chroniques : Virginie et Mathilde Bigot / Web : Simon Marry / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard