La Matinale – Passion radio & « Un démocrate » // 28.05

En première partie et pour fêter ce mois de juin festif pendant lequel Radio Campus Paris fête ses 20 ans à travers tout Paris, l’équipe de la Matinale de 19h vous raconte ses premiers souvenirs de radio. L’arrivée à Radio Campus Paris, le rôle de chacun, qu’il soit chroniqueur, animateur, reporter ou réalisateur. Avec un détour par la fin des emplois aidés qui impacte notre antenne préférée, comme bon nombre de radios associatives … Elsa, Philippine, Nina, Antonin, Simon, Ugolin et François nous parlent de leur pratique quasi-quotidienne de la radio !

Edward Bernays, ça vous dit quelque chose ? Probablement pas, mais c’est pourtant le cerveau à l’origine de bon nombre de procédés publicitaires et marketing, mis à jour dans la pièce de théâtre « Un démocrate ». Julie Timmerman, metteuse en scène, auteure et comédienne de cette pièce jouée jusqu’au 23 juin au Théâtre de la Reine Blanche, est l’invitée de la Matinale de ce soir. Pendant 1h30, les 4 comédiens rejouent la vie et les ce brillant neveu de Freud qui inventa, au fil du XXe siècle, la propagande politique et publicitaire ? Une pièce qui déconstruit, à grands coups d’échange de rôles, ces manipulations de masse qui concernent tous les domaines : savon, cigarette gouvernements, tout y passse. « Un démocrate », c’est non seulement un travail dramaturgique sophistiqué mais aussi de recherche pour notre invitée, qui est convaincue que cet Eddie Bernays était plein de bonnes intentions. Mais ne dit-on pas que même l’enfer en est pavé ?

« Avant tout, cette pièce pose la question de la démocratie. On étudie à l’école la propagande dans des régimes totalitaires, mais on étudie très très peu la propagande des milieux dits « démocratiques ».

Côté chroniques, Simon tente de se glisser dans la peau de Gérard Collomb à l’heure de la naturalisation expresse et exceptionnelle d’un Malien, tandis qu’Emmanuel pleure la fin de cette année de chroniques lyriques. Pour finir, Pitoum, lui aussi, ne manquera pas de nous donner son avis sur ce Spiderman qui a gagné ses papiers français, tandis que d’autres attendant des années.

Présentation : François Pieretti / Co-interviews : Elodie Hervier / Chronique : Simon Marry, Emmanuel Raspiengeas, Pitoum / Réalisation : Paul-Henri Dimitriu / Web : Nina Beltram / Coordination : Elsa Landard et Nina Beltram