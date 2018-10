La Matinale – #pasdevague & Babyloan // 29.10

En cette fin de mois est apparu le #pasdevague, dont s’emparent de nombreux enseignants, pour exrpimer les difficultés, la violence – parfois extrême, et banalisée de certains élèves à leur égard. Quelles sont les violences vécues par ces professeur.e.s ? Sont-elles entendues et relayées par les établissements ? Et surtout, comment y remédier ?

Vaste sujet qu’on aborde avec Norman Gourrier, professeur et responsable syndical du SNCL, Syndicat National des Collèges et Lycée

Connaissiez vous le micro crédit ? C’est un type d’emprunt solidaire que propose Babyloan, plateforme où les prêteurs, les Babyloaniens, peuvent donner une somme pour aider à financer des projets partout dans le monde. On en parle avec Arnaud Poissonnier, fondateur de la plateforme.

Côté chroniques, Lucas nous parle de l’élection du candidat d’extrême-droite, Jain Bolsonaro, au Brésil, tandis que Pitoum est en galère de sujet à traiter, sous prétexte qu’il était en vacances…

