La Matinale – Partis européens & L’amour sous algorithme // 29.04

Au programme de la première partie de cette matinale de 19h, l’Europe avec pour objectif de clarifier un peu dans votre esprit, chers auditeurs, ce pour quoi vous voterez, ou non, dans moins d’un petit mois, grâce aux lumières de Racho Tania, déléguée générale du collectif de juristes, chercheurs et enseignants chercheurs universitaires les Surligneurs, spécialisé dans le débroussaillage des notions les plus complexe et qui effectue un travail de clarification et de vérification ô combien important, à l’aune des élections européennes à venir.

« On se pose surtout la question de savoir ce que fait l’Europe pour la France et pas tant du projet européen »

En deuxième partie d’émission, l’application Tinder, ai-je réellement besoin de la présenter à tous les neurasthéniques de la gaudriole et de l’amour qui nous écoutent, Tinder donc et ses algorithmes passés au crible de la journaliste Judith Duportail, qui en sort un livre enquête fouillé “l’amour sous algorithmes”, aux éditions de la Goutte d’Or.

« Il y a une fonctionnalité Tinder appelée « science du destin »: l’application va chercher des petites coïncidences, des points communs entre les utilisateurs, pour nous faire croire à un mythe fondateur, c’est assez terrifiant. »

Côté chroniques, on reçoit Pitoum et Simon, respectivement à 19h34 et à 19h54.

Présentation : François Pieretti / Co-interviews : Léa Hurel & Pitoum/ Chroniques : Simon Marry & Pitoum / Réalisation : Antonin Simard / Coordination : Bettina Lioret / Web : Bettina Lioret