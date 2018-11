La Matinale – Numérique responsable & « Hot’couv » // 19.11

Au programme de cette émission, on s’intéresse tout d’abord au lien qui existe entre le numérique et l’environnement ou comment être responsable tout en restant connecté. Frédéric Bordage, créateur de Green IT, est notre invité. Il est à l’origine de la parution du livre blanc du numérique et de l’environnement qui présente aux acteurs publics 26 propositions d’action pour mettre le potentiel de transformation du numérique au service de la transition écologique.

En seconde partie d’émission, nous recevons Aaron Kaer et Ouaj Ghribi tous les deux à l’origine de l’initiative citoyenne Hot Couv’, née sur facebook, qui a pour vocation de collecter et de redistribuer des couvertures et des vêtements chauds aux personnes « sans domicile fixe » qu’ils rencontrent à Paris. Cette année, ils ont décidé d’aider en priorité les jeunes dont on a tendance à oublier la fragilité. N’hésitez pas à aller les soutenir sur leur page FB et à vous signaler auprès d’eux si vous souhaitez participer à l’initiative !

Présentation : Alice Michaud / Co-interviews : Olivier Delaporte & Bettina Lioret / Chroniques: Lucas Aubry & Maxime Fassiotti/ Réalisation : Simon Marry / Coordination: Bettina Lioret